Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

KAYSERİSPOR  Lung- Lopes, Kana Biyik, Kucher, Atila, Sapunaru, Mensah, Deniz, Chery, Varela, Umut SAKAT: Oguzhan Berber, Sakıb Aytaç, Asamoah Gyan, Bilal Başaçıkoglu CEZALI: Şamil Çinaz BİLET FİYATLARI: 1. Kategori - 40 TL,  2. Kategori  25...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

KAYSERİSPOR 
Lung- Lopes, Kana Biyik, Kucher, Atila, Sapunaru, Mensah, Deniz, Chery, Varela, Umut
SAKAT: Oguzhan Berber, Sakıb Aytaç, Asamoah Gyan, Bilal Başaçıkoglu
CEZALI: Şamil Çinaz
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori - 40 TL,  2. Kategori  25 TL, 3. Kategori 20 TL, 4. Kategori 15 TL, Misafir Tribünü 20 TL

BURSASPOR 
Muhammed- Ertuğrul (Shehu), Vergini, Chedjou, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Tunay, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir
SAKAT: Yok
CEZALI: Barış Yardımcı
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GÖZTEPE 
Beto- Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome           
SAKAT: Ghilas, Traore 
CEZALI: Alpaslan          
BİLET FİYATLARI: VIP 324 TL, Numaralı Tribün 216 TL, Kuzey Kale Arkası 22 TL, Misafir Tribünü 28.5 TL

GALATASARAY
Muslera- Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Donk, Onyekuru, Feghouli, Sinan
SAKAT: Emre Akbaba
CEZALI: Belhanda

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