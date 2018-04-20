Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

GENÇLERBİRLİĞİ
Hopf - Zeki, Luccas, Politevich, Pogba, Alper, Issah, Scekic, Sessegnon, Manu, Deniz
SAKAT: Ahmet İlhan
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 22,00 TL, 2. Kategori 16,50 TL, Misafir 1. Kategori 27,50 TL, Misafir 2. Kategori 16,50 TL
OSMANLISPOR
Karcemarskas - Muhammed Bayır, Yalçın, Anıl, Tiago, Ceyun, Musa, Serdar, Regattin, Umar, Cikalleshi
SAKAT: Özer Hurmacı, Payam, Mehmet Batdal
CEZALI: Yok
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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Çağlar - Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak, Bliznichenko, Osman, Skulason, Traore, Leandrinho, Ergin
SAKAT: Alexe, Kage, Ferhat
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 38,00 TL, Maraton Tribünü 32,50 TL, Kale Arkası 27,50 TL, Misafir 27,50 TL
BURSASPOR
Harun - Barış, Ekong, Titi, Aziz, Shehu, Jires, Batalla, Yusuf, Stancu, Sow
SAKAT: Alper Ademoğlu, Sercan Yıldırım, Josua John, Georghe Grozav*
CEZALI: Yok
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TRABZONSPOR
Uğurcan- Kamil Ahmet, Uğur, Hubocan, Novak-Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Yusuf- Burak
SAKAT: Onur, Castillo
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü 30 TL.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan - Auremir, Byarsmyr, Medjani, Ziya- Bifouma, Hakan Arslan, Saivet, Rybalka, Emre - Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Robinho, Ndinga
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar - Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Maniatis, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLAR: VIP 250 TL, Maraton Tribünü 100 TL, Kapalı Tribün 100 TL, Kale Arkaları 60 TL
GALATASARAY
Muslera - Mariano, Denayer, Serdar Aziz, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
SAKAT: Tolga Ciğerci
CEZALI: Maicon