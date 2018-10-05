Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

KAYSERİSPOR
Lung- Lopes, Levent, Sapunaru, Atila-Şamil, Rotman, Bilal, Mensah, Chery, Umut Bulut (Kravets)
SAKAT: Sakıb, Hasan Hüseyin, Oğuzhan Berber, Deniz Türüç , Kana-Biyik,
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt: 40 TL, Doğu Alt: 25 TL, Doğu Üst: 20 TL, Kuzey Üst: 15 TL, Misafir Tribünü: 20 TL
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan- Brabec, Jach, Orhan, Mehmet- Saadane, Robin, Boldrin, Umar, Samudio, Muriç
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR ERZURUMSPOR
Sehiç, Auremir, Acka, Lokman, Leo, Scuk, Kone, Emrah, Özer, Sunu, Lennart Thy (Munsy)
SAKAT: Egemen Korkmaz, Arsen Khubulov, Sefa Akgün
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 20 TL, 3. Kategori 10 TL, Misafir 10 TL
AYTEMİZ ALANYASPOR
Ufuk, Baiano, Merih, Tzavellas, Nsakala, Taha, Maniatis, Ceyhun, Efecan, Villafanez, Fernandes
SAKAT: Mbilla, Welinton, Cisse
CEZALI: Isaac Sackey
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BURSASPOR
Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut, Aytaç, Shehu (Ramazan), Burak, Lima, Stancu, Sakho
SAKAT: Henri Saivet, Onur Atasayar, Aurelien Chedjou*, Tunay Torun*
CEZALI: Jani Atanasov, Stephane Badji
BİLET FİYATLARI: Goldsit 1963 Tribünü 250 TL, 1. Kategori 150 TL, 2. Kategori 125 TL, 3. Kategori 60 TL, 4. Kategori 50 TL, 5. Kategori 25 TL, 6. Kategori 25 TL, Misafir 25 TL
MKE ANKARAGÜCÜ
Johannes Hopf - Erdem Özgenç - Yalçın Ayhan - Alihan Kubalas - Pinto - Ricardo Faty - Moulin - Alessio Cerci - Kenan Özer - Youness Mokhtar - Moestafa El Kabir
SAKAT: Brice Dja Djedje, Thomas Heurtaux
CEZALI: Yok
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ANTALYASPOR
Boffin, Nazım, Diego, Celustka, Cissokho, Chico, Yekta, Maicon, Doğukan, Hakan, Doukara
SAKAT: William, Barrada, Charles, Mevlüt
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, batı tribün 150 TL, doğu tribün 100 TL, kale arkaları 75 TL ve misafir tribünü de 97,50 TL.
GALATASARAY
Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Sinan
SAKAT: Eren Derdiyok, Emre Akbaba
CEZALI: Yok