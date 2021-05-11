Süper Lig'de Unutulmaz Bir Gece! Üç Büyük İçin Son Puan Durumu ve Kalan Maçlar

Süper Lig Hakkında çok konuşulacak bir akşam yaşadı.Şampiyonluğun son virajında, hem lider konumda bulunan Beşiktaş hem de 2. sıradaki Fenerbahçe kendi evinde mağlup oldu. Bu akşamın tek kazanan takımı ise Galatasaray oldu. Böylece sarı-kırmızılı takım ile Beşiktaş'ın puanı eşitlendi. Genel averajlarda ise 2 gollük bir fark kaldı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya kendi evinde Yeni Malatya ile karşılaşacak, Beşiktaş ise Göztepe deplasmanına çıkacak.

Ligin son haftasında kartlar tekrardan dağıtıldı. Galatasaray deplasmanda 4-1 rakibini mağlup ederken, şampiyonluğun son virajında iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Beşiktaş yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım kendi sahasında 10 kişi kalan Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım ise kendi evinde Sivas'a 2-1'le mağlup oldu.

Şansı Azalan Fener Kayseri'ye Gidiyor

Bu akşam ki karşılaşmanın ardından, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı iki ezeli rakibine göre çok daha azaldı. Haftaya puan durumunda 2 sırada yer alan Fenerbahçe yerini Galatasaray'a kaptırarak 3. sıraya yerleşti. Sarı-Lacivertliler önümüzdeki hafta yapılacak olan maç için Kayseri'ye konuk olacak. Fenerbahçe, Kayseri'yi yenerse averaj değil, iki rakibinin birden dezavantajlı konuma geçmesi ile şampiyon yapacak. Bu yüzden sarı-lacivertli takımın şampiyon olma olasılığı bu akşam itibari ile çok çok azaldı.

Beşiktaş Göztepe ile Karşılaşacak

Kartallar ligin son haftasında Göztepe'ye lider olarak gidiyor. Beşiktaş, geçen hafta Sarı-kırmızılı takıma mağlup olduktan sonra Karagümrük karşısına da mağlup oldu. Ardı ardına alınan mağlubiyetler ise siyah beyazlı takımı panik havasına soktu.

Galatasaray Malatya'yı Ağırlayacak

Galatasaray, ise ligde tam 8 maçtır kaybetmiyor. Galatasaray,, son 4 maçından ise büyük bir başarı ile galip ayrıldı. Sarı kırmızı takım, haftaya evinde Malatya ile karşılaşacak. Galatasaray eğer Malatya ile olan karşılaşmasını kazanır, Beşiktaş kaybeder ya da berabere kalırsa şampiyon olacak. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da kazanması durumunda ise genel averaja bakılacak.