Süper Lig'de Unutulmaz Bir Gece! Üç Büyük İçin Son Puan Durumu ve Kalan Maçlar

Şampiyonluğun son virajında, unutulmayacak bir gece yaşandı. Bu akşamın kazanan takımı ise Galatasaray oldu. Çok konuşulan, merak edilen detaylar ise haberimizde.

Süper Lig'de Unutulmaz Bir Gece! Üç Büyük İçin Son Puan Durumu ve Kalan Maçlar

Süper Lig Hakkında çok konuşulacak bir akşam yaşadı.Şampiyonluğun son virajında, hem lider konumda bulunan  Beşiktaş hem de 2. sıradaki Fenerbahçe kendi evinde  mağlup oldu. Bu akşamın tek kazanan takımı ise Galatasaray oldu.  Böylece sarı-kırmızılı takım ile Beşiktaş'ın puanı eşitlendi. Genel averajlarda ise 2 gollük bir fark kaldı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya kendi evinde Yeni Malatya ile  karşılaşacak, Beşiktaş ise Göztepe deplasmanına çıkacak.

Ligin son haftasında kartlar tekrardan dağıtıldı. Galatasaray deplasmanda 4-1 rakibini  mağlup ederken, şampiyonluğun  son virajında iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Beşiktaş yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım kendi sahasında 10 kişi kalan Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu.  Sarı-lacivertli takım ise kendi evinde Sivas'a 2-1'le  mağlup oldu.

Şansı Azalan Fener Kayseri'ye Gidiyor

Bu akşam ki  karşılaşmanın ardından, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı iki  ezeli rakibine göre çok daha azaldı. Haftaya  puan durumunda 2 sırada yer alan Fenerbahçe yerini Galatasaray'a  kaptırarak 3. sıraya yerleşti. Sarı-Lacivertliler önümüzdeki hafta  yapılacak olan maç için Kayseri'ye konuk olacak. Fenerbahçe, Kayseri'yi yenerse averaj değil, iki rakibinin birden dezavantajlı konuma geçmesi ile şampiyon yapacak.  Bu yüzden sarı-lacivertli takımın şampiyon olma olasılığı bu akşam itibari ile çok çok azaldı.

Beşiktaş Göztepe ile Karşılaşacak

Kartallar ligin son haftasında Göztepe'ye lider olarak gidiyor. Beşiktaş, geçen hafta Sarı-kırmızılı takıma mağlup olduktan sonra Karagümrük  karşısına da mağlup oldu.  Ardı ardına alınan mağlubiyetler ise  siyah beyazlı takımı panik havasına soktu.

Galatasaray Malatya'yı Ağırlayacak 

Galatasaray, ise ligde tam 8 maçtır kaybetmiyor. Galatasaray,, son 4 maçından ise  büyük bir başarı ile galip ayrıldı. Sarı kırmızı takım, haftaya evinde Malatya ile  karşılaşacak.  Galatasaray eğer Malatya ile olan karşılaşmasını kazanır, Beşiktaş kaybeder  ya da berabere kalırsa şampiyon olacak. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da kazanması durumunda ise genel averaja bakılacak.

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