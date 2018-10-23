Süper Lig'de son 5 haftanın lideri Göztepe

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

Spor Toto Süper Lig'de zorlu Beşiktaş engelini 2-0'lık skorla aşan Göztepe, son 5 haftaya damga vurdu.

Sezona istediği gibi başlayamayan ve 1-0 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçından sonra toparlanan sarı-kırmızılılar son 5 karşılaşma baz alındığında en iyi performansı gösteren ekip oldu. Bu periyotta Kayserispor ve Beşiktaş'ı 2-0, Trabzonspor'u 2-1, Atiker Konyaspor'u da 3-2 mağlup eden İzmir temsilcisi, sadece Kasımpaşa deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Hanesine 12 puan yazdıran Göztepe, son 5 haftanın lideri konumuna geldi. Bu periyotta Göztepe'den sonra en iyi performansı Galatasaray gösterdi. Galatasaray, son 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan topladı.

Müthiş bir çıkış yakalayan Göztepe, 5 maçta rakip filelere 10 gol bırakıp, kalesinde ise 6 gol gördü. Geride kalan 9 haftada 15 puan toplayıp averajla 6'ncı sıraya yükselen Göztepe'de Avrupa sesleri de yükselmeye başladı. Teknik ekip ve yönetimden bu konuda net açıklamalar gelmese de taraftarlar takımlarının bu sezon ilk 5 içinde yer alacağına inandıklarını ifade etti. Ligin ilk haftalarında zorlu bir takvimi geride bırakan sarı-kırmızılılar, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş müsabakalarında sadece 1 kez kayıp yaşadı. Artık daha kolay bir fikstüre kavuşan Göztepe, kalan 8 haftada bir tek zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir'le oynayacak. İzmir ekibi bu hafta son sıradaki Akhisarspor'a konuk olacak.