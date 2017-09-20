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Süper Lig'de Roberto Carlos sesleri yükseliyor !

Süper Lig'de sıcak saatler yaşanıyor.Rıza Çalımbay'ın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına giren Antalyaspor'da Roberto Carlos heyecanı yaşanıyor.

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:56
Süper Lig'de Roberto Carlos sesleri yükseliyor !

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 puanda kalan Antalyaspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollar dün ayrılmıştı.

Antalyaspor, Rıza Çalımbay'dan boşalan koltuk için bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe'de forma giyen ve Sivasspor ile Akhisar'ın hocalığını yapan Roberto Carlos'a teklif sundu.

Yapılan ilk görüşmenin olumlu olduğu ifade edilirken yıllık 2 milyon Euro talep eden genç hocaya 1.5 milyon Euro önerildiği belirlendi. Tarafların anlaşma ihtimalleri yüksek. 

Carlos en son Hindistan takımı Delhi Dynamos'u çalıştırdı.

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