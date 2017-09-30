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Süper Lig'de nefesler tutuldu Kayserispor Bursaspor canlı 3-1

Süper Lig'de 7.haftanın karşılaşmasında Kayserispor sahasında Bursaspor'u konuk ediyor.Maçta şuan da 4 gol var

30 Eylül 2017 Cumartesi 18:17
Süper Lig'de nefesler tutuldu Kayserispor Bursaspor canlı 3-1

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Kayserispor sahasında geçen hafta kendi evinde 1-0 önde olduğu maçta lider Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'u konuk ediyor.

Bursa'da işler yolunda gitmiyor.Geçen hafta kendi seyircisi önünde Galatasaray'a karşı kaybeden Bursaspor bugünde Kayserispor karşısında 3-1 yenik durumda bulunuyor.

Kayserispor'un golleri 15.dakikada Güray Vural'dan , 73.dakikada Jean-Armel Kana-Biyik'tan , 88.dakikada Ryan Mendes'den geldi.Bursaspor'un tek golünü ise 38.dakikada William Troost-Ekong'dan geldi.

Son Güncelleme: 30.09.2017 18:24
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