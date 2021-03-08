Süper Lig'de kadın hakem rüzgarı esecek!

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Turkcell ve TFF arasında yapılan sponsorluk anlaşmasında önemli açıklamalarda bulundu. A Milli Kadın Futbol Takımı'na hitaben "Hem ruj sürün, hem top sürün" ifadesini kullanan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu kadınların ülkeyi temsil ettiğini belirtti. Zaman zaman kadınların haksızlıklara uğradığını hatırlatan Şenol Güneş, buna rağmen her engeli aşabilecek güçte olduklarına inandıklarını aktardı.

Kurtuluş Savaşı dahil olmak üzere Türk kadınlarının tarihteki her türlü zorlukta elini taşın altına koyduğunu ifade eden TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kadınlar Birinci Futbol Ligi'nin isim sponsorunun Turkcell olacağını belirtti. Bu önemli anlaşmayı imzalamak için de 8 Mart gününü seçtiklerini kaydeden Özdemir, Turkcell'in aralıksız 19 yıldır TFF'nin en büyük destekçilerinden biri olduğunu sözlerine ekledi. Bundan sonraki iki yıl boyunca Kadınlar Ligi'nin sponsorunun Turkcell olacağını aktaran Özdemir, kadın futbolunun hem Türkiye hem de Avrupa'da seviyesinin artırılmaya çalışıldığına değindi.

"2023 yılı Süper Lig'de kadın hakemlerin yılı olacak"

Necla Güngör Kırağası'nın bir yıl önce Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildiğini belirten TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'nın da Türkiye'de kadın futbolunun gelişiminden memnun olduğunu söyledi. 2023 yılında Süper Lig'de birçok kadın hakeme yer vermek istediklerini kaydeden Özdemir, bu anlamda girişimleri hızlandırdıklarını vurguladı. Dünya genelinde kadın futbolunun gelişim hızının gittikçe arttığına değinen Özdemir, birçok ligin pandemi koşulları nedeniyle durdurulduğunu ancak Türkiye'de liglere devam edildiğini kaydetti.