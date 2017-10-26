Süper Lig'de büyük iddia : PSG'nin sahibi Başakşehir'i de alıyor !

Katarlı beIN SPORTS'un sahibi Nasser Al-Khelaifi, geçtiğimiz transfer sezonunda Barcelona'nın yıldız ismi Neymar'ı tam 222 milyon euro vererek transfer etmişti.Yapılan bu transfer spor dünyasında büyük bir yankı uyandırdmıştı.Geçtiğimiz yıllarda da Süper Lig'in yayın haklarını Lig Tv'den 5 yıllığına satın alan Katarlı işadamında bir bomba daha geliyor.Katarlı beIN SPORTS 5 yıllığına 500 milyon Dolar+KDV olarak anlaşmıştı.

Fransa’nın en ünlü takımı olan PSG’nin de sahibi konumunda bulunan Nasser Al-Khelaifi, Süper Lig'in flaş takımlarından olan M.Başakşehir'i de almak istiyor.Gelen iddialara göre tarafların önceden görüştüğü ve bazı konularda da anlaştığı öğrenildi.