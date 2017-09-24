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Süper Lig'de bir istifa daha attı !

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri sahasında 4-2 kaybettikleri maç sonrasında istifa ettiğini açıkladı.

24 Eylül 2017 Pazar 21:40
Süper Lig'de bir istifa daha attı !

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, sahalarında 4-2 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifasını başkana sunacağını açıkladı.
Maçı değerlendiren Sözeri şöyle dedi:
''Kötü başladığımız maçta hiç beklemediğimiz kadar kötü oynayıp kötü goller yedik. İlk yarı bizim için çok talihsiz geçti. Bunu beklemiyorduk. Devre arasında yaptığımız hamleler biraz olsun takımın kendisine gelmesini sağladı. Rakibimize karşı bir reaksiyon verdik. Devre arasında futbolcularımıza "Futbolda mağlubiyetler vardır ama ilk yarıdaki gibi kötü oynayarak değil. Kimlikli, karakterli oynayarak mağlubiyetler her zaman geçerli olmuştur takımlar için. Belki bu maçtan sonra her şey olabilir. Ama kafanızı yerden kaldırın. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Mağlubiyet olursa da her zaman benim hakkım helaldir" dedim. Sağolsunlar onlar da çıkıp çok iyi futbol oynadılar. Maçı çevirmek için her şeyi yaptılar. Beraberlik hatta galibiyet olabilirdi. Ama maalesef olmadı. Yapacak bir şey yok. Oyuncularımı 2'nci yarıda verdikleri karakter savaşından dolayı gönülden tebrik ediyorum. Rakibimizide tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet aldılar.''
AFFIMI SUNACAĞIM

Maç sonunda taraftarların kendisini istifaya davet ettiğinin hatırlatılması üzerine Sözeri şöyle dedi:

"Ülkemizde şöyle bir maç çıkıyorsunuz. Lige 3 maçta 5 punla başlamışsınız. Peşinden Beşiktaş ve Akhisarspor'a talihsiz mağlubiyet alıyorsunuz. Bu maça şöyle bir ruh haliyle çıkıyorsunuz. Anket yapılıyor. 'Ahmet hoca mı gelsin?' 'Mehmet hoca mı gelsin?' bu maçtan sonra. Benim oyuncum, biz, yönetim anketlerle maça çıkıyoruz. Ülkemizin sorunu ve proplemi bu demek ki. Ben bu ligde yeni olabilirim. İyi de başladık iyi de götürmeyi hedefliyorduk ama her zaman sonuçlar kötü olunca sonuçlara odaklı oluyor bu iş. Başkanımıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Bizi bu takımın başına getirdiler. Başkanımla her şeyi paylaşacağım. Affımı isteyeceğim. Çünkü daha fazla zarar vermek istemiyorum. Başkanımız affımı istememden dolayı bana olumlu bir şekilde cevap verecektir. Bundan sonra devam etmek yarar değil zarar getirir."

KABUL EDİLDİ

Kardemir Karabükspor Yönetim Kurulu, teknik direktör Erkan Sözeri'nin istifasını kabul etti.
Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül yaptığı açıklamada, ''Hocamız maçtan sonra benimle görüştü istifa edeceğini benimle paylaştı. Ben de durumu başkana ilettim. Yönetim Kurulu ile yapılan istişare sonrası teknik direktör Erkan Sözeri'nin istifasını kabul ettik” dedi.
Süper Lig'de ilk kez görev yapan yapan Sözeri, 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 5 puan topladı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR CEPHESİ

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hakan Çalışkan da ''Bizim için ve rakibimiz için hayati önem taşıyan bir maçtı. Sonuçta biz daha çok istedik ve kazanmasını bildik. Çok önemli bir maçı kazandık. Bundan sonra daha üst sıralara tırmanacağız''dedi.

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