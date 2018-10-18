Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftası, yarın hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği Galatasaray-Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak.  Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde: YARIN  20.30 Galatasaray...

Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftası, yarın hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği Galatasaray-Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak. 
Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

YARIN 
20.30 Galatasaray - Bursaspor (Ali Palabıyık)
CUMARTESİ 
13.30 Kasımpaşa - Akhisarspor  (Suat Arslanboğa)
16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor (Hüseyin Göçek) 
19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe ( Halis Özkahya)
PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor - Atiler Konyaspor (Volkan Bayarslan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor (Mete Kalkavan)
16.00 Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy) 
19.00 Göztepe - Beşiktaş (Fırat Aydınus)
PAZARTESİ 
20.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bülent Yıldırım)

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