Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL /
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
7 Ekim Pazar günü saat 18:00'de başlayacak Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Haftanın programı ve hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: HALİS ÖZKAHYA
6 EKİM CUMARTESİ:
13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor: FIRAT AYDINUS
16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü: ÖZGÜR YANKAYA
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: KORAY GENÇERLER
19.00 Antalyaspor-Galatasaray: CÜNEYT ÇAKIR
7 EKİM PAZAR:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: BÜLENT YILDIRIM
18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: ALİ PALABIYIK
19.00 Akhisarspor-Trabzonspor: HALİL UMUT MELER
20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: ÜMİT ÖZTÜRK