Süper Lig'de 7.haftanın hakemleri açıklandı ! Derbinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federesyonu Süper Lig'de 7.haftanın hakem kadrosunu açıkladı.
Derbinin Hakemi Belli oldu !
Haftanın maçında İnönü Stadyumu'nda oynanıcak Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.Fırat Aydınus yardımcıları Serkan Ok ile Süleyman Özay olacak.
İşte Süper Lig'de 7.Hafta'da görev alacak hakemler
29 Eylül Cuma:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
30 Eylül Cumartesi:
14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya
14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır
16.30 Kayserispor-Bursaspor: Hüseyin Göçek
19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy
1 Ekim Pazar:
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Halil Umut Meler
19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.30 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus
Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki kötü yönetimi nedeniyle hakem Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmedi.