Süper Lig'de 7.haftanın hakemleri açıklandı ! Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de heyacan kaldığı yerden devam ediyor.7.Haftanın fikstürü ve hakem kadroları açıklandı.Beşiktaş-Trabzonspor maçının da hakemi belli oldu.