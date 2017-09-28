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Süper Lig'de 7.haftanın hakemleri açıklandı ! Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de heyacan kaldığı yerden devam ediyor.7.Haftanın fikstürü ve hakem kadroları açıklandı.Beşiktaş-Trabzonspor maçının da hakemi belli oldu.

28 Eylül 2017 Perşembe 13:53
Süper Lig'de 7.haftanın hakemleri açıklandı ! Derbinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federesyonu Süper Lig'de 7.haftanın hakem kadrosunu açıkladı.

Derbinin Hakemi Belli oldu !

Haftanın maçında İnönü Stadyumu'nda oynanıcak Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.Fırat Aydınus yardımcıları Serkan Ok ile Süleyman Özay olacak.

İşte Süper Lig'de 7.Hafta'da görev alacak hakemler 

29 Eylül Cuma:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

30 Eylül Cumartesi:

14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya

14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır

16.30 Kayserispor-Bursaspor: Hüseyin Göçek

19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy

1 Ekim Pazar:

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Halil Umut Meler

19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.30 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki kötü yönetimi nedeniyle hakem Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmedi.

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