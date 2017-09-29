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Süper Lig'de 7.haftanın açılış maçı Akhisarspor Fenerbahçe maçı saat kaçta

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig 7.haftanın açılış maçında Fenerbahçe , Akhisarspor'a konuk oluyor.

29 Eylül 2017 Cuma 09:25
Süper Lig'de 7.haftanın açılış maçı Akhisarspor Fenerbahçe maçı saat kaçta

Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk oluyor.Geride kalan ilk 6 haftada 2 yenilgi , 1 beraberlik ve 3 galibiyet alan Teleset Mobilya Akhisarspor ligde 7.sırada yer alıyor.Ligde son 2 maçını kazananarak morellenen Fenerbahçe ise ligde averaj farkıyla 4.sırada yer alıyor.Derbi sonrası kendine güveni artan Fenerbahçe'de Manisa'da Teleset Mobilya Akhisarspor'u yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ?

Süper Lig'de 7.Haftanın açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe bu akşam 20:00'da karşılaşacak. BeIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak olan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Karşılaşmanın Muhtemel 11'leri 

Akhisarspor: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer Bayram, Soner, Sissoko, Barbosa, Serginho, Olcan, Henrique

Fenerbahçe: Kameni, İsla, Neustadter, M.Topal, Hasan Ali, Ozan, M.Ekici, Alper, Giuliano, Valbuena, Janssen

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