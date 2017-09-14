Süper Lig'de 5.hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 5. haftaya girilirken, oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın en iyi maçı olarak göze çarpan Başakşehir - Trabzonspor maçını Halis Özkahya yönetecek. Galatasaray'ın evinde Kasımpaşa ile karşılaşacağı mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Aytemiz Alanya'nın Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçta hakem Mete Kalkavan görev yapacak. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta konuk edeceği Atiker Konyaspor karşılaşmasını ise Serkan Çınar yönetecek.

İşte Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri:

15 Eylül 2017 Cuma:

20.00 Kayserispor - Antalyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

16 Eylül 2017 Cumartesi:

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor (Bülent Yıldırım)

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Kardemir Karabükspor (Ümit Öztürk)

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa (Cüneyt Çakır)

17 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor - Demir Grup Sivasspor (Hüseyin Göçek)

17.00 Başakşehir - Trabzonspor (Halis Özkahya)

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (Mete Kalkavan)

20.00 Göztepe - Gençlerbirliği (Mustafa Öğretmenoğlu)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor (Serkan Çınar)