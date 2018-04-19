Süper Lig'de 30'uncu haftanın hakemleri açıklandı

İSTANBUL /
Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, maçların programı ve hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (HÜSEYİN GÖÇEK)
21 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (SERKAN ÇINAR)
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor ALİ PALABIYIK)
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (HALİL UMUT MELER)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (ÜMİT ÖZTÜRK)
22 NİSAN PAZAR:
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (BÜLENT YILDIRIM)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe (ARDA KARDEŞLER)
19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (HALİS ÖZKAHYA)
23 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)