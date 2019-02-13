Süper Lig'de 22'nci haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL,()- Spor Toto Süper Lig'in 22'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin 22'nci haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde: 15 ŞUBAT CUMA 20:30...