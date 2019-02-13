Süper Lig'de 22'nci haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL,()-
Spor Toto Süper Lig'in 22'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin 22'nci haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:
15 ŞUBAT CUMA
20:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Cüneyt Çakır)
16 ŞUBAT CUMARTESİ
13:30 Akhisarspor - MKE Ankaragücü (Halis Özkahya)
16:00 Bursaspor Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)
19:00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor (Fırat Aydınus)
17 ŞUBAT PAZAR
13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım)
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Göztepe (Serkan Tokat)
16:00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor (Suat Arslanboğa)
19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Ali Palabıyık)
18 ŞUBAT PAZARTESİ
20:00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Mete Kalkavan)