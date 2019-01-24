Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL / Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle; YARIN: 20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu 26 OCAK CUMARTESİ: 16.00...