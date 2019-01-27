Sultanlar Ligi'nde 15'inci hafta sona erdi

İSTANBUL () - Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 15'inci hafta, bugün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Galatasaray HDI Sigorta - VakıfBank: 0-3 (21-25, 12-25, 20-25)

Aydın B.Şehir Bld. - Beşiktaş: 1-3 (25-22, 22-25, 15-25, 18-25)

Halkbank - Çanakkale Bld.: 1-3 (21-25, 25-17, 21-25, 19-25)

Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Türk Hava Yolları: 3-0 (25-18, 25-21, 32-30)

Nilüfer Bld. - Karayolları: 3-2 (25-20, 25-21, 24-26, 12-25, 15-12)

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 (22-25, 29-31, 23-25)

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 16'ncı hafta karşılaşmaları, 30 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.