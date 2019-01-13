İSTANBUL () - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.
VakıfBank deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup ederken, Eczacıbaşı VitrA evinde Nilüfer Belediyesi'ni 3-1 yendi.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Karayolları - Vakıfbank: 0-3 (17-25, 21-25, 25-27)
Çanakkale Belediyesi - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 (7-25, 11-25, 16-25)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Halkbank: 3-1 (25-19, 25-22, 23-25, 26-24)
Türk Hava Yolları - Aydın Büyükşehir Belediyesi: 3-1 (27-29, 25-20, 25-13, 29-27)
Eczacıbaşı Vitra - Nilüfer Belediyesi: 3-1 (22-25, 25-18, 25-15, 25-23)
Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta tamamlandı
İSTANBUL () - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi. VakıfBank deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup ederken, Eczacıbaşı VitrA evinde Nilüfer Belediyesi'ni 3-1 yendi. Günün maçlarında alınan...
İSTANBUL () - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi.