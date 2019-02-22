Süğlün: Hedefimiz puan ya da puanlar

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYASPOR Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Antalyaspor her maça 3 puan için çıkar. Bu Sivas deplasmanı için de geçerli. Şanssızlığımızı kıracağımıza inanıyoruz. Sivas deplasmanı için puan ya da puanlar kazanmak hedefimiz" dedi.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Medipol Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan'ın yönetimini eleştirdi. Kırmızı beyazlı takımın Demir Grup Sivasspor karşısında zor bir maç oynayacağını dile getiren Süğlün, Antalyaspor'un oyun olarak sıkıntısı olmadığını, şanssızlıklar nedeniyle puan kaybı yaşadığını belirtti.

Uzun zamandır Antalyaspor'un maç kazanamadığına değinen Süğlün, "Antalyaspor her maça 3 puan için çıkar. Bu Sivas deplasmanı için de geçerli. Şanssızlığımızı kıracağımıza inanıyoruz. Antalyaspor her takımı yenebilecek güçte. Sivas deplasmanı için puan ve puanlar kazanmak bizim hedefimiz" dedi.

Antalyaspor'un Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığı nedeniyle Celustka ile kart cezalısı Boffin forma giyemeyecek.

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