Standard Liege - Akhisarspor: 2-1

İSTANBUL ()

STAT: Maurice Dufrasne

HAKEMLER: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher

STANDARD LIEGE: Ochoa - Pocognoli, Cavanda, Laifis, Luyindama, Cimirot, Agbo (Dk. 76 Mpoku), Marin, Carcela, Emond (Dk. 83 Orlando Sa), Djenepo

AKHİSARSPOR: Fatih - Mustafa Yumlu, Güray Vural, Caner, Lopes, Aykut, Bilal (Dk. 41 Sissoko), Barbosa, Josue, Onur Ayık (Dk. 72 Regattin), Seleznov (Dk. 80 Manu)

GOLLER: Dk. 17 Emond, Dk. 40 Djenepo (Standard Liege) - Dk. 32 Onur Ayık (Akhisarspor)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Mustafa Yumlu (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Djenepo (Standard Liege) - Mustafa Yumlu (Akhisarspor)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Akhisarspor, Belçika ekibi Standard Liege'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Maçta ev sahibi ekibin gollerini 17'nci dakikada Emond ve 40'ncı dakikada Djenepo atarken Akhisarspor'un tek golü 32'nci dakikada Onur Ayık'tan geldi. 82'nci dakikada Mustafa Yumlu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.