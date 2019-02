'Sportif motosikletlerde vergi desteğine ihtiyacımız var'

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Türkiye’de yeni Kenan Sofuoğulları, yeni Can Öncül ve Deniz Öncü’ler çıkartabilmek için sportif amaçlı motosikletlerde KDV ve ÖTV’nin alınmaması yönünde desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Erzincan’da düzenlenen Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı’na katıldı. Akülke burada yaptığı konuşmada, motosiklet kullanımının yurt genelinde 4 milyona ulaştığını, sosyal binicilerin yanısıra motor sporlarında uluslararası organizasyonlara imza atarak, dünya şampiyonları yetiştirir hale gelindiğini belirtti.

'TRAFİĞE KAYITLI 4 MİLYON MOTOSİKLET VAR'

TMF olarak sportif organizasyonlar düzenlerken aynı zamanda trafikte motosiklet kullananların da ihtiyaç ve taleplerini gidermeye çalıştıklarını vurgulayan Akülke, "Türkiye’de motosiklet, geçmişi çok eskiye dayanmasa da hızla ilerleyen bir araç, tabi bunun bir sportif yönü olduğu gibi yol tarafı var. Türkiye’de şu anda trafiğe kayıtlı 4 milyona yakın motosiklet kullanıcısı bulunuyor. Bunların yüzde 70’i 250 CC altında, diğer kalan kısım da 250 CC üzerinde. Dünyada ekonomik olarak bisikletle birlikte motosiklet de hızla yaygınlaşıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak biz sportif organizasyonlar ile ön plandayız. Sportif organizasyonların da amacı hem ülkemizde hem de uluslararası organizasyonlarda yarışan gençlerimizin iyi bir şekilde yetişmesi, madalyalar alarak, dereceler yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek tanıtmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık. İki sporcumuz dünya şampiyonlarında birinci oldular. Toprak Razgatlıoğlu, Avrupa Şampiyonası’nda büyük bir başarı elde etti. Arkasından gelen 10 çocuğumuz madalyalarla döndü. Şu anda uluslararası madalya sayımızla dünya federasyonları arasında ilk yirminin içerisinde bulunuyoruz ve bu da bizler için çok önemli" diye konuştu.

'MOTOR SPORLARINDA ERZİNCAN’I ÜS HALİNE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Erzincan’a spor turizminin gelişmesine federasyon olarak neler yapılabileceğini konuşmak üzere geldiğini ifade eden TMF Asbaşkanı Akülke, "TMF olarak 'Spor turizmin geleceğidir' sloganı ile yurdun dört bir yanında yaptığımız organizasyonlarla illerin, ilçelerin tanıtımını yaparken oralara da katma değer sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda inşallah Erzincan’daki bu çalıştay sonucunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz’de olmayan motor sporları merkezini Erzincan’da oluşturarak, burayı bir üs haline getirmeyi hedefliyoruz. Ekşisu Mesire alanı yanında bulunan bölge bu iş için çok iyi bir alan, burada 4-5 branşta organizasyon yapabilmek, bu organizasyonların yanısıra bu alanda farklı eğitimler, aktiviteler, kamp alanları oluşturarak burayı motor sporları merkezi yapmayı planlıyoruz. Erzincan’a has, Erzincan markası ile ilgili bir organizasyon yapacağız. Erzincan ve ilçelerinden geçecek bir sportif organizasyon yapacağız. Zaten turizmde bir ürünü yarattıktan sonra pazarlamak çok kolay olacak" dedi.

'MOTORCU DOSTU BARİYER TÜM MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN KANAYAN YARASIYDI'

TMF Asbaşkanı Akülke açıklamasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan motorcu dostu bariyer uygulaması ile birçok motosiklet kullanıcısının hayatının kurtarıldığını da sözlerine ekleyerek, "Bakanımız Mehmet Cahit Tarhan’a sonsuz teşekkür ediyoruz. Tüm motosiklet guruplarına teşekkür ediyoruz. Çünkü motorcu dostu bariyer tüm motosiklet sürücülerinin kanayan yarasıydı. Yıl içerisinde birçok ölümlere sebep olan katil bariyerler, Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Turhan’a Milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu’nun ve diğer paydaşlarımızın desteği ile kaldırıldı. Hatta geçtiğimiz hafta ilk uygulama Antalya Kemer’de başladı, daha sonra İstanbul’da uygulamaya konuldu. Tahmin ediyorum hızla ülkenin dört bir yanına yayılacak. Sorunumuz sadece bu değil artık, trafikte motosikletlerin fark edilmesi, diğer araç sürücülerinin motosikletleri görerek hareket etmesini istiyoruz. Motosikletlilerin ve diğer araç sürücülerinin birbirlerine saygı göstermelerini, trafikte seyrederken kardeş olmalarını diliyoruz. Sosyal sorumluluk projesi olarak 'motosikletleri fark edin' sloganı ile bir çalışma var, önümüzdeki süreçte bir kampanyamız olacak, bununla birlikte fark edilebilirliği artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

'KISA SÜREDE ÇOK BÜYÜK İŞLERE İMZA ATTIK'

TMF'nin çok genç bir federasyon olduğunu hatırlatan Akülke, kısa sürede büyük organizasyonlara ve şampiyonluklara imza attıklarını belirterek şöyle konuştu: “2003 yılında kurulduk, 15-16 yılık bir mazimiz var. Avrupa’daki benzerleri ise 80-100 yıllık federasyonlar, ama biz çok büyük işlere imza attık, ulusal ve uluslararası önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Kenan Sofuoğlu gibi inanılması güç bir rekoru 5 defa kırarak dünya şampiyonu olan bir sporcu çıkardık. Bu yıl Deniz Öncü kardeşimiz gençlerde, belki de uzun yıllar kırılamayacak bir rekoru kırdı. Moto3’te 15 yaşında birinci olarak 15 sene önceki rekoru egale etti. Toprak Razgatlıoğlu’nun Avrupa Şampiyonluğu’nun yanısıra Can ve Deniz Öncü kardeşlerden Moto3’te bu sene de iyi dereceler bekliyoruz. Doğu Avrupa’da yarışan 10 tane sporcumuzun madalyaları gibi, sportif anlamda gerçekten başarı dolu bir yıl geçirdik. Bu yıl Afyonkarahisar’da gerçekleşen Dünya Motokros Şampiyonası ki dünyanın en iyi pist ve en iyi organizasyon ödülünü aldı. Bu yıl ikincisi yapılacak organizasyonda Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası’nın finali verildi. Bu da Türkiye’de düzenlenecek. Hem sportif anlamda hem de sosyal sorumluluk projeleri anlamında başarılarla dolu bir dönem geçiriyoruz. Bunlarla da yetinmiyoruz artık motosiklet sporunun tüm organizasyonlarını ve paydaşlarını spor turizminin içerisinde yer bulmasını arzu ediyoruz."

Mahmut Nedim Akülke açıklamasında ayrıca Türkiye’de yeni şampiyonların yetişmesinde Türkiye’de motosiklet fiyatlarının önemli bir etken olduğuna dikkat çekerek, "Motosiklet sporuna 5-6 yaşlarında başlanıyor, Maliyetleri günümüzde yarışçı motosikletçilerimizi zorluyor. Bu anlamda motosiklet federasyonu olarak özellikle lisanslı ve sadece sportif faaliyetlerde kullanılacak motosikletlerin KDV ve ÖTV’den muaf tutulması için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu konuda Maliye Bakanlığımızın desteğine ihtiyacımız var. Yeni şampiyonlar, yeni Kenan Sofuoğulları, yeni Can Öncül ve Deniz Öncü’ler çıkartmamız için özellikle sportif amaçlı motosikletler de KDV ve ÖTV'nin alınmaması yönünde desteğe ihtiyacımız var" dedi.



