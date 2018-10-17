Sporlig Dergisi yeni sayısında yine iddialı 

İstanbul () Sporlig Dergisi sıradışı röportajlarıyla yine gündem oluşturmaya devam ediyor.

Mart 2018'de yayın hayatına merhaba diyen SPORLİG dergisi 7. sayısını çıkardı. Türk futbolunun önemli isimlerine yer veren ve çizgisinden hiç bir zaman ödün vermeyen SPORLİG dergisinin 7. sayısında yine önemli röportajlar var.

Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay, B.B.Erzurumspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü ve Beşiktaş'ın Şifo lakaplı eski futbolcusu Mehmet Özdilek, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Vardar ile Demirören Haber Ajansı spor servisi müdürü Uğur Demirkırdı, eski bir spor muhabiri olan ünlü şovmen ve radyocu Ceyhun Yılmaz ile yapılan röportajlar Ekim sayısında yer aldı. A'dan Z'ye futbol ile uğraşan her kesimin sesi olmaya çalışan Sporlig'de ayrıca başarı basamaklarını tırmanmaya başlayan teknik direktör Koray Palaz, kaleci antrenörü Haluk Kaplan ve deneyimli gazeteci Bülent Tuncay yazılarıyla yer alarak dergiye farklılık ve renk kattı. Deneyimli gazeteci Selahattin Ekrekli'nin genel yayaın yönetmenliğini yaptığı dergiye www.spor-lig.com adresinden ulaşılabiliyor.