Sporda şiddete 'hayır'

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Nuri Yıldırım, sporda şiddete tepki gösterdi.

Burdur ASKF Başkanı Nuri Yıldırım, Futbol İl Temsilcisi Murat Türker, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Özcan Yıldırım, Türkiye Saha Komiserleri Derneği Burdur Şube Başkanı Kadir Altındal ve ASKF Burdur Başkan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ortak bir basın açıklaması yaparak sporda şiddeti kınadı.

Federasyon binasında basına açıklama yapan Başkan Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu'nun son haftalarda artan şiddet olayları nedeniyle bu hafta sonu oynanacak amatör maçları ertelediğini söyledi. Futbol disiplin talimatına göre müsabaka içerisinde fiili veya sözlü davranışın cezası olduğunu kaydeden Yıldırım, "Ağır hakaret, küfür, saha içi ve saha dışında yanıcı, yakıcı, yaralayıcı madde kullanımı, ölüme kadar varan şiddet olaylarına artık 'dur' demenin vakti geldi" dedi.

Geçen hafta İstanbul'da iki amatör takım taraftarları arasında çıkan kavgada bir taraftarın yaşamını yitirdiğini hatırlatan Nuri Yıldırım, "Genç yaşta bir insanın öldürülmesi sporun neresine sığar. Spor 'kardeşlik, dostluk ve hoşgörü' diyoruz. Herkesin sorumluluğuna, insan onuruna yakışır şekilde davranmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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