Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne
SAKAT: Khalili, Özgür
CEZALI : Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 100 TL, Kapalı Kale Arkası Tribünü 55 TL, Maraton Tribünü 55 TL, Misafir Tribünü 70 TL
AKHİSARSPOR
Fatih- Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Sissoko, Aykut, Regattin, Güray, Barbosa, Seleznyov
SAKAT: Serginho, Bilal, Eray
CEZALI: Yok
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert - Caiçara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, İrfan (Mossoro), Elia, Adebayor
SAKAT: Alparslan, İrfan*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Doğu Üst Tribünü 35 TL, Batı Alt-Üst Tribünü 30 TL, Kuzey Tribünü 20 TL, Misafir Tribünü 25 TL
KAYSERİSPOR
Lung- Lopes, Levent, Kana Biyik, Atila, Mensah, Sapunaru, Bilal, Chery, Varela, Umut
SAKAT: Gyan, Deniz Türüç, Şamil Çinaz
CEZALI: Rajko Rotman
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
Ali Şaşal- Uğur, Bjarsmyr, Braz, Ziya- Emre, Medjani, Hakan, Rybalka, Robinho, Muhammet
SAKAT: Kone, Ndinga, Mert Hakan
CEZALI: Douglas
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası Osman Seçilmiş Tribünü 43 TL, Kale Arkası Kuzey Tribünü 43 TL, Maraton 43 TL, VIP 65 TL, Misafir Takım Tribünü 57 TL
FENERBAHÇE
Harun - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Ekici, Elmas, Ayew, Benzia, Slimani (Frey)
SAKAT: Tolga, Mehmet Topal, Slimani*
CEZALI: Yok