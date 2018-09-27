Spor Toto Süper Lig'de 7'nci hafta hakemleri belli oldu

İSTANBUL,() -

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray'ın BB Erzurumspor'u ağırlayacağı mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak.

Süper Lig'de 7'nci haftanın programı ve hakemleri şöyle;

YARIN:

20:00 Galatasarar-BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)

CUMARTESİ:

16:00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Arda Kardeşler)

16:00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Ali Palabıyık)

19:00 Beşiktaş-Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)

PAZAR:

13:30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Halis Özkahya)

16:00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Mete Kalkavan)

19:00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

PAZARTESİ:

20:00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

20:00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)