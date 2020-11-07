Spor ile ilgili en çok merak edilen 5 soru 5 cevap

1. Hangi sporda herhangi bir top kullanılmamaktadır?

A)Masa tenisi

B)Bilardo

C)Golf

D)Buz hokeyi

Cevap= Masa tenisi, bilardo ve golf sporlarında belli ebatlarda toplar kullanılmasına rağmen buz hokeyinde top yerine diskler kullanılır. Bu sebeple doğru cevap D şıkkıdır.

2. Hangi sporda oyun, set, maç, çift hata ve avantaj gibi kavramlar bulunur ?

A)Tenis

B)Voleybol

C)Tekwando

D)Kriket

Cevap= Voleybol, tekwando ve kriket sporlarının belli başlı kuralları olmasına rağmen bu tip kavramların ya bir kısmı ya da hiçbiri kullanılmamaktadır. Tenis sporunda ise bu kavramların tamamı bulunur. Bu sebeple doğru cevap A şıkkıdır.

3. Hangi spor kavramı daha farklı bir branşta kullanılan bir kavramdır ?

A)Penaltı

B)Ofsayt

C)Manşet

D)Frikik

Cevap= Penaltı, ofsayt ve frikik gibi kavramlar ve ifadeler futbolda kullanılırken manşet kavramı ise voleybol sporunda kullanılır. Bu sebeple doğru cevap C şıkkıdır.

4. Hangi spor dövüş sporu olarak değerlendirilen sporlardan biri değildir ?

A)Boks

B)Ragbi

C)Karete

D)Judo

Cevap= Boks, karete ve judo sporları dövüş sporu olarak isimlendirilen grupta değerlendirilirken ragbi ise bu sınıflandırma da yer almaz. Bu sebeple cevap B şıkkıdır.

5. Hangi spor olimpiyatlarda yer almayan yani olimpik olmayan bir spordur ?

A)Cimnastik

B)Hentbol

C)Dart

D)Okçuluk

Cevap= Cimnastik, hentbol ve okçuluk sporları olimpiyatta uzun süredir yer alan olimpik sporlarken dart ise olimpik bir spor değildir. Bu sebeple doğru cevap C şıkkıdır.