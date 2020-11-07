Spor ile ilgili en çok merak edilen 5 soru 5 cevap

1. Hangi sporda herhangi bir top kullanılmamaktadır?
A)Masa tenisi
B)Bilardo
C)Golf
D)Buz hokeyi
Cevap= Masa tenisi, bilardo ve golf sporlarında belli ebatlarda toplar kullanılmasına rağmen buz hokeyinde top yerine diskler kullanılır. Bu sebeple doğru cevap D şıkkıdır.
2. Hangi sporda oyun, set, maç, çift hata ve avantaj gibi kavramlar bulunur ?
A)Tenis
B)Voleybol
C)Tekwando
D)Kriket
Cevap= Voleybol, tekwando ve kriket sporlarının belli başlı kuralları olmasına rağmen bu tip kavramların ya bir kısmı ya da hiçbiri kullanılmamaktadır. Tenis sporunda ise bu kavramların tamamı bulunur. Bu sebeple doğru cevap A şıkkıdır.
3. Hangi spor kavramı daha farklı bir branşta kullanılan bir kavramdır ?
A)Penaltı
B)Ofsayt
C)Manşet
D)Frikik
Cevap= Penaltı, ofsayt ve frikik gibi kavramlar ve ifadeler futbolda kullanılırken manşet kavramı ise voleybol sporunda kullanılır. Bu sebeple doğru cevap C şıkkıdır.
4. Hangi spor dövüş sporu olarak değerlendirilen sporlardan biri değildir ?
A)Boks
B)Ragbi
C)Karete
D)Judo
Cevap= Boks, karete ve judo sporları dövüş sporu olarak isimlendirilen grupta değerlendirilirken ragbi ise bu sınıflandırma da yer almaz. Bu sebeple cevap B şıkkıdır.
5. Hangi spor olimpiyatlarda yer almayan yani olimpik olmayan bir spordur ?
A)Cimnastik
B)Hentbol
C)Dart
D)Okçuluk
Cevap= Cimnastik, hentbol ve okçuluk sporları olimpiyatta uzun süredir yer alan olimpik sporlarken dart ise olimpik bir spor değildir. Bu sebeple doğru cevap C şıkkıdır.