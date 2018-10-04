İSTANBUL,()

Batman'da yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerimiz için spor camiasından başsağlığı mesajları yayımlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüpler tarafından yayımlanan mesajlar şöyle;

FUTBOL FEDERASYONU

"Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında zırhlı askeri arıcın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bazı askerlerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyor, terörü bir kez daha lanetliyoruz."

BEŞİKTAŞ

"Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu 7 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik terör faaliyetleri asla hedefine ulaşamayacaktır.

Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

FENERBAHÇE

"Batman'da, yol yapım çalışmalarının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında bir EYP'nin patlatılması sonucu 4 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını çok derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu hain terör saldırısını gerçekleştirenleri lanetlerken; şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, başta şehitlerimizin yakınları olmak üzere, TSK ve aziz Milletimize başsağlığı diliyoruz."

GALATASARAY

"Batman'da askeri aracın geçişi sırasında hain teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

KAYSERİSPOR

"Batman'da hain terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

ANTALYASPOR

"Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askerlerimize yapılan hain tuzak sonucu 4 askerimizin şehit olduğu, 5 askerimizin de yaralandığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milettimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

TRABZONSPOR

"Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için...

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi neticesinde dört kahraman askerimizin şehit olduğunu, beş askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, sevenlerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz."

ATİKER KONYASPOR

"Batman'da askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 askerimizin şehit, 5 askerimizin ise yaralandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun."

AYTEMİZ ALANYASPOR

"Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan dört kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar dileriz."

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

"Batman'da hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Saldırıda yaralanan askerlerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz."