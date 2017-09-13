Spor camiası yasta..Fenerbahçe Asbaşkanı hayatını kaybetti !

Hakan Dinçay hayatını kaybetti. Fenerbahçe asbaşkanlarından Hakan Dinçay'ın tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdiği açıklandı. Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada asbaşkan Hakan Dinçay'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği söylendi. Hakan Dinçay cenazesine dair bilgilerin daha sonra açıklanacağı söylendi. Hakan Dinçay, Fenerbahçe'nin voleybol şubesinde uzun süre hizmet etmiş ve takımın şampiyonluklarla, kupalarla tanıştırmıştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı yayımladı

Galatasaray Kulübü, vefat eden Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü asbaşkanlarından ve voleybol şubesi sorumlusu Hakan Dinçay’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hakan Dinçay’a Allah’tan rahmet, ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." denildi.