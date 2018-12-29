Spor basınında transfer haberleri

HÜRRİYET: Falcao'ya Emre formülü

FANATİK: Fabregas, adadan kopuyor

Pato bombası

FOTOMAÇ: Ruben Semedo, Kartal olacak

Fatih UZUNER/İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken, kadrolarına takviye yapmak isteyen kulüpler 4 Ocak 2019'da başlayacak olan ara transfer tescil dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

GALATASARAY

HÜRRİYET:Falcao'ya Emre formülü

Ünlü golcü, 1.5 yıllık anlaşma karşılığında 12 milyon euro istedi.

"Beşiktaş ve Fenerbahçe, Serdar'ın peşinde"

Galatasaray, "Suudi Arabistan'a git, teklif var" dedi. Serdar Aziz kabul etmedi.

MİLLİYET: Falcao pahalı, Alan bekliyor

Sarı-kırmızılıların gündemine gelen Monaco'nun dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao'nun maliyetinin yüksek olması sarı-kırmızılıları düşündürüyor.

"4.5 Milyon getir, git"

Galatasaray'da Eren Derdiyok ile birlikte kampa gitmeyeceği söylenen Serdar Aziz ile resmen yollar ayrılıyor.

POSTA: Ribery bombası

Cim-bom yılın en ses getirecek transferine imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'ten Frank Ribery ile prensipte anlaştı.

"Serdar Aziz'le ipler koptu"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Serdar Aziz için karar verildi.

SÖZCÜ: Ozan'ın rotası Dortmund

Bundesliga lideri, sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan 18'lik yetenekle ilgili karar aşamasında. Sarı-siyahlılar yeni yılın ilk günlerinde transferi bitirebilir.

"Falcao'da sorun maliyet"

7 milyon euro'yu aşan yıllık ücret, Kolombiyalı forvetin transferini zorlaştırıyor.

TAKVİM: Hedef 4 milyon euro

Galatasaray, 28 yaşındaki Serdar Aziz'i satış listesine koydu. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncudan 4 milyon euro gelir bekliyor.

"Aslan Kral Falcao"

Cimbom, 32 yaşındaki golcü için kaynak arayışlarına hız verdi. Yönetim, yıldız ismi bitirmekte kararlı

"Galatasaray sola transfer yapacak"

Asya Uluslar Kupası nedeniyle Japonya Milli Takımı'na çağrıla Nagatomo, Süper Lig'in 2'nci yarısındaki Ankaragücü ve Göztepe maçlarında görev yapamayacak. Yönetim yıldız oyuncunun yerine sol bek arayışında

"Ozan Kabak ikiye böldü"

Ozan Kabak ile yapılan paylaşımdan bazı yöneticilerin haberinin olmaması rahatsızlık yarattı.

"Akhisarspor, Muğdat'ı istiyor"

Galatasaray'ın geçen sezon Akhisarspor'dan transfer ettiği Muğdat Çelik tekrar ege ekibine dönmek üzere.

FANATİK: Golcünün Kralı

Yıldız golcünün Türkiye temsilcisi, Ocak ayında bombanın patlayacağı yönünde bir mesaj attı. Ortalık karıştı.

"İki yıldız haber bekliyor"

Galatasaray ile Falcao arasındaki flörtün kuvvetlenmesi, iki tecrübeli santforun imzasının şimdilik yedeğe alınmasına sebep oldu.

"Yine yeniden Kalinic"

Galatasaray'ı sezon başında da kadrosuna katmaya çalıştığı ancak 14 milyon euro bonservis karşılığında Atletico Madrid'in yolunu tutan Nikola Kalinic, tekrar cimbomun radarında.

"Miranda, Aslan'a hazır"

Maicon'un yerine düşünülen 34 yaşındaki Brezilyalı stoper, Inter'de son iki maçın kadrosuna bile alınmadı. Tarafların anlaşma ihtimali çok yüksek

"Luiz Felipe çıkarması"

Savunmayı Miranda'nın tecrübesiyle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, diğer taraftan Ozan'ın yerine 21 yaşındaki Luiz Felipe'yi kiralamaya çalışıyor.

"Inter belası"

17 yıl önce Emre ve Okan ikilisini bedelsiz alan Inter şimdi Ozan Kabak'a kafayı taktı. 18 yaşındaki oyuncunun kafasını karıştıran İtalyanlar, 7.5 milyona işi bitirmeyi hedefliyor.

"Kesin kalacak"

Fatih Terim, son haftalarda kendine gelen Feghouli için yapılacak tüm tekliflerin reddedilmesini istedi

"Kiralık aşk"

İtalya bağlantıları kuvvetli olan Fatih Terim, Luiz Felipe'yi, Çizme'den koparıp, savunmayı sağlama almak istiyor. Brezilyalı yılzdız, sezon sonuna kadar aslan olabilir.

"Alan kazanır"

Galatasaray, Çin'in Guangzhou ekibinden ayrılma kararı alan 29 yaşındaki forvetle el şıkıştı. Sarı-kırmızılılar hücum hattını Falcao ve Alan Carvalho'dan oluşturmak istiyor.

FENERBAHÇE

MİLLİYET: Yıldız transferi zora girdi

Sarı-lacivertliler bir çok bölge için transfer çalışması yapıyor. Kariyerli kendini ispat etmiş ve hazır durumda oyuncu arayışında olan yönetim şimdilik istediği neticeyi alamadı.

"Yeter ki gitsin!"

Medipol Başakşehir ile Adebayor-Slimani takası için görüşen sarı-lacivertli idareciler, Cezayirli golcünün kötü performansı nedeniyle olumlu yanıt alamadı. oyuncusunu göndermeyi kafasına koyan yönetim, tecrübeli futbolcunun 4.5 milyon euroluk maaşının bile ödemeyi düşünmeye başladı.

POSTA: Mangala Seferi

Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi Manchester City ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mangala'ya 3 yıllık sözleşme önerdi. 27 yaşındaki Fransız futbolcu teklife sıcak bakıyor.

"Ferreya önerildi"

Fenerbahçe yönetimi, Avrupalı menacerlerin tavsiye ettiği Arjantinli forvet Ferreyra'yı takibi aldı.

SÖZCÜ: Volkan ABD yolcusu

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, yönetimin vereceği karara göre yol haritasını çizecek.

"Ara transfer döneminin ilk takviyesi olabilir, Adım adım Sadık"

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonu bitecek, Beşiktaş'ın da almak istediği 25 yaşındaki stoper için Yeni Malatya ile 1 milyon euro'ya el sıkıştı

TAKVİM: Emre için yeni teklif

Sarı-lacivertliler 4 milyon euro isteyen Sivasspor'a 2 milyon euro ve Aatıf'ı önerdi. Sivas düşünüyor.

"Fabregas sürprizi"

Fellaini ile görüşen sarı-lacivertlilere sürpriz bir önerinin geldiği öğrenildi. İngiliz kulüpleriyle yakın ilişkileri olan Comolli'nin Chelsea'nin sözleşmesini fesh etmek istediği Fabregas'la temas kurduğu belirlendi.

"Hırvatlar'dan Hasic iddiası"

Fenerbahçe'de Ersun Yanal yönetime önemli oyuncuların yer aldığı bir transfer listesi sunarken, Hırvatistan basınından Dinamo Zagreb'in alt takımında oynayan Bosna-Hersekli futbolcu Ajdin Hasic ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

"Ozan Tufan'a çifte kanca"

23 yaşındaki oyuncuya alanyaspor'dan sonra Erzurumspor da talip oldu. Yönetim oyuncuya gelen tekliflere haftaya cevap verecek.

"Valbuena ayrılıyor"

Fransız medyasından flaş haber...Habere göre Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mathieu Valbuena devre rasında sarı-lacivertli takımdan ayrılacak.

FANATİK: Fabregas, adadan kopuyor

İspanya'dan gelen son haber sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Marca gazetesi, Fabregas'ın sözleşmesini fesh etmek için Chelsea ile görüşmelere başlandığını yazdı.

"Kiralık golcü Ferreyra"

Hücumdaki sıkıntıyı çözmek adına mutlaka bir forvet takviyesi yapacak olan Fenerbahçe, Benfica'dan Facundo Ferreyra ile temasta

FOTOMAÇ: Fabregas Müjdesi

Marca, 31 yaşındaki oyuncunun ingiliz kulübü ile masaya oturduğunu yazdı. Fenerbahçe, Milan ve AS Monaco'nun devrede olduğu belirtildi.

"Yanal'ın Gözdesi"

İngiliz ve İskoç basını, Glasgow Rangers'ın Martin Skrtel'e karşılık 27 yaşındaki Tavernier'i Fenerbahçe'ye önerdiğini iddia etti. Ersun Yanal'ın istediği isimler arasında yer alan 27 yaşındaki oyuncunun 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ

MİLLİYET: Vagner Love ile pazarlık

Cenk Tosun'un İngiltere'ye gitmesinden sonra Alanyaspor'dan transfer edilen Vagner Love ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Brezilyalı futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

"Adım adım Burak Yılmaz"

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği golcü oyuncu için Trabzonspor ile ortak bir noktada buluşmaya çalışacak.

FANATİK: Güneş istedi, Kartal'ı seçti

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferi için yarıştığı Sadık Çiftpınar, seçimini siyah-beyazlılardan yana kullandı.

"Pato bombası"

Çin ekibi Tiajin Quanjian forması giyen Brezilyalı yıldız Alexandre Pato, menacerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildi.

FOTOMAÇ: Ruben Semedo, Kartal olacak

Siyah-beyazlıların listesindeki 24 yaşındaki Portekizli stoper için İspanyol radyosu " 'Beşiktaş'a beni alın' diye haber gönderdi' iddiasında bulundu.

"Gençler Uruguay'dan"

Beşiktaş'ın, Uruguay Ligi'nde top koşturan genç oyuncular Santiago Bellini ile Bruno Mendez'i takibe aldığı öğrenildi.

TRABZONSPOR

HÜRRİYET: Olcay Şahan ve Zeki için tekliflere açığız

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, devre arası transfer döneminde Olcay Şahan ve Zeki Yavru için gelecek tekliflere açık olduklarını söyledi.

TAKVİM: Olcay'ı da gönderiyor!

Onur ve Burak Yılmaz'ı kadro dışı bırakan Trabzonspor, Beşiktaş'tan aldığı Olcay Şahan'a 'Kulüp bul' dedi.

FANATİK: Fırtına harekete geçiyor

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeyei hedefleyen fırtına, harekete geçti. Stoper ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Kızılyıldız'dan Vujadin Savic, Grozny'den Wilker Angel ve Krasnodar'dan Charles Kabore için ilk temasları kurdu.

FOTOMAÇ: Ngadjui iddiası

Menacerlerin, 28 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyu yönetime önerdiği belirtildi. Michael Ngadeu Ngadjui hem ön liberoda hem de stoperde görev yapabiliyor.

"Walker önerisi"

Karadeniz ekibinin, Los Angeles'ta forma giyen ve ocakta sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki Birleşik Amerikalı stoper Walker Zimmerman2ı da gündemine aldığı belirtildi.

KASIMPAŞA

FANATİK: Kasımpaşa'dan ilk transfer

Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışının içerisinde kalmaya devam etmek isteyen Kasımpaşa transfere başladı. Lacivert-beyazlılar, Norveç ekibi Sarpsborg'un 98 doğumlu orta saha oyuncusu Tobias Heintz ile anlaştı.

GÖZTEPE

FANATİK: Göztepe'de sıra Tayfur'da

Süper Lig'de devreyi 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe önceliği iç transfere verdi.

AKHİSARSPOR

FOTOMAÇ: Pazdan Savaşı

Malatya'nın prensipte anlaştığı Polonyalı stopere talip olan Akhisarspor, kulübü Varşoa'ya resmi teklifini iletti.

BURSASPOR

FOTOMAÇ: Olcay Timsah'a

Bursaspor, Trabzon'un kulüp bulmasını istediği 31 yaşındaki sol kanada talip oldu. Olcay eski hocasıyla bir araya gelmek için fedakarlık yapacak.



