Spirou Charleroi - Pınar Karşıyaka: 77 - 86 

İSTANBUL,()

SALON: Charleroi

HAKEMLER: Sergey Krug, Ilya Putenko, Nemanja Ninkovic

SPİROU CHARLEROİ: Cliff Hammonds 12, Nate Linhart 12, Dario Hunt 9, Quincy Ford 8, Alex Libert 7, Rasko Katic 12, Matt Mobley 8, Dorian Marchant 5, Axel Hervelle 4, Niels Marnegrave, Boris Penninck, Sami Demirtas

PINAR KARŞIYAKA: Erving Walker 13, Deividas Gailius 2, Seketoure Henry 13, Assem Marei 12, İlkan Karaman 15, Kameron Chatman 12, Berk Uğurlu 11, Egemen Güven 4, Erdi Gülaslan 4, Görkem Doğan, Berke Aygündüz, Tayfun Erülkü

1'İNCİ PERİYOT: 13 - 21

DEVRE: 42 - 46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59 - 65

5 FAUL ALAN: Nate Linhart (Spirou Charleroi)

FIBA Avrupa Kupası 1'inci Tur C Grubu'nda Pınar Karşıyaka, deplasmanda Spirou Charleroi'yi 86-77'lik skorla mağlup ederek Avrupa kupalarına galibiyetle başladı. Karşılaşmanınen skorer ismi attığı 15 sayıyla Pınar Karşıyaka'dan İlkan Karaman oldu. Karşıyaka'da Walker ve Henry 13, Marei ve Chatman 12 ve Berk Uğurlu 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

