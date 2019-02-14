Soyer'den Karşıyaka'ya destek sözü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ziyaret ettiği Karşıyaka'ya destek sözü verdi. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'la birlikte Başkan Turgay Büyükkarcı ve Başkan Vekili Gökhan Şensan'la bir araya gelen Soyer, 107 yıllık kulübün kentin en önemli markalarından olduğunu söyledi. Soyer'e Kaf-Kaf'ın İzmir'in en köklü spor kulübü olduğunu hatırlatan yönetim, sıkıntılar ve yabancı oyuncu alacaklarından kaynaklı borçlarla ilgili bilgi verdi. Basketbolda yıllardır Avrupa arenasında 200'ün üzerinde maça çıkarak İzmir'i temsil ettiklerini, kenti tüm Avrupa'ya tanıttıklarını hatırlatan Büyükkarcı ve Şensan, kulübün özel bir desteği hak ettiğini belirtti.



Yıllardır yolunu gözledikleri stat ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce talimatını verdiği, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak yeni salon projesini de Soyer'e gösteren kurmaylar, seçilmesi durumunda salonun yeri konusunda destek istedi. Körfez'de yelken yapan tek kulüp olduklarını hatırlatan kurmaylar, belediyelerden malzeme desteği beklediklerini bildirdi. Cumhuriyet'ten daha eski kulüp olan Karşıyaka'nın İzmir'in en önemli değerlerinden olduğunu belirten, Karşıyaka İlçesi'nin tüm Türkiye'de tanınan tek ve en büyük markasının Karşıyaka Spor Kulübü olduğunu vurgulayan Tunç Soyer ise kulübün her türlü desteğini hak ettiğini dile getirdi. Yeşil-kırmızılılar, Soyer'e isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Kaf-Kaf'a 5.3 milyon TL tesis yardımı ödenmesi teklifi önceki gün Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçmişti.

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