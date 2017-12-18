Sosyal medyada Fatih Terim çılgınlığı yaşanıyor ...Sosyal medyada şimdi Fatih Terim zamanı hashtagi açan taraftarlar atılan tweetlerle tecrübeli teknik adamı Türkiye gündeminin zirvesine taşıdı.Galatasaray'da Igor Tudor'la yolların ayrılması kararının çıkması beklenirken Sarı Kırmızılı taraftarların gönlünde tek bir isim var , Fatih Terim ... Galatasaray'lı taraftarlar , eski futbolcular ve sanatçılar Fatih Terim'in takımın başına getirilmesi için yönetime baskı kuruyor.

Milli Takımdan ayrıldıktan herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'in Galatasaray yönetiminden teklif beklediği aktarılırken yönetimin henüz resmi bir girişimde bulunmadığı belirtiliyor.

SONER SARIKABADAYI'DAN FATİH TERİM PAYLAŞIMI

Fanatik bir Galatasaray taraftarı olan Soner Sarıkabadayı'da Fatih Terim için paylaşımda bulundu. Soner Sarıkabadayı "Dön artık dön hadi evine #İmparator" paylaşımında bulunurken Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter adresini de paylaşıma etiketledi.

NECATİ ATEŞ'TEN HEYACANLANDIRAN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Necati Ateş'te instagram hesabından Fatih Terim ile olan fotoğrafını paylaşıp , "Galatasaray'ın gerçek ruhuna ihtiyacı var. Evine, yuvana dönme zamanı Hocam. 3 yıllık hasreti bitirip şampiyonluk zamanı Hocam" notunu düştü.