Sopron Basket - Fenerbahçe: 80-84

İSTANBUL,() -

FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Sopron Basket'i deplasmanda 84-80 mağlup etti. Macaristan'ın Sopron şehrinde bulunan Novomatic Arena'daki karşılaşmada ilk periyodu 19-12 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 40-34'lük üstünlükle gitti. Üçüncü periyotta üstünlüğünü sağlayan Sopron Basket, periyodu 64-61 galip tamamladı. Son çeyrekte tekrar üstünlüğü elinde bulunduran Fenerbahçe, mücadeleden 84-80'luk skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin İtalya'nın milli basketbolcusu Cecilia Zandalasini 24 sayıyla en skorer isim oldu.