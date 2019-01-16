Son şampiyon Akhisarspor avantajı kaptı

İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında cuma günü evinde Beşiktaş'la karşılaşacak Akhisarspor, geçen sezon tarihinde ilk kez müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kapısını ardına kadar araladı. Son 16 turu ilk karşılaşmasında Kayserispor deplasmanına çıkan yeşil-siyahlılar, rakibini 2-1 mağlup ederek 22 Ocak Salı günü Akhisar'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Beşiktaş karşılaşması öncesi olumlu sinyaller veren Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.

Maçın ilk 15 dakikasına oldukça tutuk başladıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimizin çok değerli oyuncuları var. Oyuna kötü başlasak da sonradan açıldık. İkinci yarı Regattin'in sakatlığından dolayı oyunumuzun biraz kimyası bozuldu. Bu anlarda Kayserispor bize göre daha iyi performans gösterdi. Her şekilde skoru koruduk. Avantajlı bir sonuç elde ettik. Geçen sezon kupada şampiyon olduk, beklentilerin yüksek olduğunu biliyoruz. Fakat her şey bitmedi. Dikkatli olacağız, ben bu maçları çok önemsiyorum. Futbolda ciddiyeti elde kesinlikle bırakmamalıyız. Beşiktaş'ı da yenip yolumuza devam edeceğiz" dedi.

ZEKİ'NİN LİSANSI ÇIKTI

ARA transfer döneminde uzun süre sessiz kaldıktan sonra bombaları patlatmaya başlayan Akhisarspor'un Trabzonspor'dan renklerine bağladığı sağ bek Zeki Yavru'nun lisansı çıktı. Süper Lig kariyerinde 103 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu yeşil-siyahlılarda 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Zeki'nin yanı sıra Göztepe'den alınan golcü Cikalleshi ve Kayserispor'dan ön libero Rotman için toplu imza töreni düzenleneceği öğrenildi.