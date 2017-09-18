Son Dakika Rıza Çalımbay resmen istifa etti

Öğlen saatlerinde haberi gelen Rıza Çalımbay istifa ediyor haberleri yalanlanmıştı. Ancak son dakika gelişmesi olarak teknik direktör Rıza Çalımbay Antalyaspor'la resmen yollarını ayırdığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de yaprak dökümü!
Geçen sezonun en flaş takımı Antalyaspor, ligin son haftalarında göstermiş olduğu çıkışı yeni sezona taşıyamadı. 4-5 tane dünyaca ünlü yıldız kadrosuna katan Antalyaspor ligde alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktörü Rıza Çalımbayla yollarının ayrıldığı açıklandı.
Ligde 5 maçta 3 puanı bulunan Rıza Çalımbay'ın istifasıyla Süper Lig'de görülmemiş 5. hafta istifaları geldi. Sonuncu takımların hemen hemen hepsi teknik direktör değişikliğine gitti. Osmanlıspor Bülent Uygun'la, Gençlerbirliği Ümit Özat'la, Malatyaspor Ertuğrul Sağlam'la yollarını ayırmıştı.