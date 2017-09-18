Son Dakika Rıza Çalımbay resmen istifa etti

Öğlen saatlerinde haberi gelen Rıza Çalımbay istifa ediyor haberleri yalanlanmıştı. Ancak son dakika gelişmesi olarak teknik direktör Rıza Çalımbay Antalyaspor'la resmen yollarını ayırdığını açıkladı.