Son Dakika: Nabil Dirar Club Brugge’e Transfer Oldu

Son dakika haberine göre Fenerbahçe’li Nabil Dirar’ın Fenerbahçe’den Club Brugge’e transfer olduğu haberi gündemin en önemli olayları arasında yer aldı. Kulüp, resmi sosyal medya hesabından Nabil Dirar ile Tahith Chong’un takıma transfer edildiği haberini paylaştı.

Yapılan paylaşıma göre Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar’ın yeni adresi Club Brugge olarak açıklandı. Sarı-lacivertlilerin takımda kadro dışı bırakılan deneyimli oyuncusu Dirar artık Belçika ekibi olan Club Brugge ile birlikte olacak. Aynı zamandan Brugge’ün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre deneyimli başarılı futbolcular Nabil Dirar ve Tahith Chong’un takıma katıldığı haberi takipçileri ile paylaşıldı. Resmi olarak duyurusu gerçekleştirilen haberde Belçika ekibi Club Brugge, Fenerbahçe’den transfer ettiği Nabil Dirar’ın haberini paylaştı. 2017 senesinde Fenerbahçe takımına gelen ve 89 maçta forma giydiği bilinen Faslı oyuncu daha önce de Club Brugge formasını dört sezon boyunca giymiş idi.

Nabil Dirar Kimdir?

Nabil Dirar 25 Şubat 1986 tarihinde Fas Casablanca’da doğup zorlu geçen bir çocukluk dönemine şahit olmuştur. Kendisi henüz bir yaşındayken babasını kaybeden futbolcu 11 çocuklu bir ailenin mensubudur. Temizlikçilik yaparak geçimini sağlayan annesi maddi zorluklar yaşadığı için Dirar’ın çoğu kardeşi çocuk yaşta çalışma hayatına atılmıştır. Dirar’ın bir erkek kardeşinin Brüksel’de iş bulması sonucunda aile Belçika2ya gitme kararı aldı. O döneme kadar daha önce bir kulüpte oynamamış olan Nabil Dirar, White Daring Molenbeek altyapısında futbol hayatına başladı. Sonrasında R.U. Saint-Gilloise altyapısında oynamaya devam eden futbolcu, 2004 senesinde profesyonel kariyerine başlamış sayıldı.

187 cm boyundaki oyuncu uzun boylu olmasına rağmen yüksek teknik kapasitesine sahip bir futbolcudur. Kariyer hayatının başlarında hem sol kanat hem de sağ kanatta forma giyerken, Monaco’da ise çoğunlukla sağ kanatta görev aldığı biliniyor.