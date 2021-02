Son Dakika! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'nin Kadrosuna Katıldı

Başarılı ve çalışkanlığı ile dikkatleri üzerine toplayan İrfan Can Kahveci İstanbul Başakşehir'de forma giyen orta saha futbolcusudur. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe transfer son durumu oldukça merak edilirken son dakika haberine göre, Fenerbahçe kadrosuna katıldığı öğrenildi. Fenerbahçe ile sarı-kırmızılı takım arasında İrfan Can Kahveci'yi kendi takımlarına transfer etmek için adeta bir yarış havası söz konusuydu. Sarı-lacivertli takım İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Medipol Başakşehir ile anlaşmaya gitti. Fenerbahçe kulüp Medipol Başakşehir'e bonservis bedeli olarak tam 8 milyon euro ile beraber Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç'ün bonservisinin ve daha sonraki satıştan ise yüzde yirmi pay verme konusunda karar aldı. Son durum olarak ise başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldı.

İrfan Can Kahveci Kimdir?

15 Temmuz 1995 tarihinde Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Bayat Köyü'nde dünyaya gelen İrfan Can Kahveci Türk milli futbolcudur. Babası aslen Çorumlu olup annesi ise Yozgatlıdır.

İrfan Can Kahveci üniversite eğitimini ise, Gazi Üniversitesi'nde tamamlamış ve burada BESYO okumuştur.

İrfan Can Kahveci’nin Kariyeri

Henüz 7 yaşındayken Gençlerbirliği Futbol okuluna katılan kahveciye futbol okulunda geçirdiği zamandan sonra seçmelerde öne çıkarak Gençlerbirliği altyapısına girmiştir. Fuat Çapa döneminde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayan Kahveci 2012-2013 sezonunda kariyerinde bir basamak daha çıkarak Gençlerbirliği A2 takımın da düzenli olarak forma giymeye başlamıştır. Gençlerbirliği A Takım ile, 2012 yılında Türkiye Kupası için kayserispor'a karşı mücadele vermiştir.

2013-2014 yıllarında Gençlerbirliği'nin altyapı takımı olan Hacettepe'ye gönderilirken burada Hacettepe'nin 2. Lig’e yükseliş yaşamasında çok büyük katkısı olmuştur. 2012 yılında Türkiye 17 yaş altı milli futbol takımı için çağırılan başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci, Türkiye formasını giymeye başlamıştır. İlk maçını ise Azerbaycan'a karşı oynamıştır. Azerbaycan Türkiye karşılaşmasında maç sonucu 4-0 galibiyet ile biterken İrfan Can Kahveci maçta bir asist yapmıştır. Daha sonrasında Ukrayna maçında forma giyen Kahveci, bu maçta ilk golünü attı. Türkiye U-17 takımında 7 kez maça çıkan Kahveci toplamda 1 gol atmıştır. Türkiye U-18 takımında ise 4 kez forma giyerken Türkiye U-20 takımında ise 3 kez forma giymiştir.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 21:16