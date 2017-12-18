SON DAKİKA ... Igor Tudor'un görevine son verildi !

Galatasaray'ın dün oynanan 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilmesinin ardından bardak taştı.Galatasaray'lı taraftarların sert tepkilerine rağmen rahat tavırlarıyla daha da sinirlendiren Igor Tudor'un bileti kesildi.

Son dakika yayın kuruluş beIN Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un görevine son verildiği açıklandı.Başkan Dursun Özbek'in gece geç saatlere kadar süren görüşmelerinin ardından bugün Tudor ile yolları ayırmaya karar verdiği öğrenildi.

Bugün öğle saatlerinde Dursun Özbek, Igor Tudor'un avukatlarıyla bir araya gelecek ve karşılıklı anlaşarak yollar ayrılacak.