Son dakika Galatasaray’a 3 Yeni Bomba Transfer! Galatasaray Transfer Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Ankaragücü ile oynadığı maçta yenilgi almıştı. Ankaragücü’ne karşı alınan mağlubiyetten sonra sarı kırmızılı takımın özellikle kanat organizasyonunda zayıf kaldığını fark eden teknik direktör Fatih Terim çıldırdı ve yaz sezonunda gerçekleşecek olan transfer planında değişikliğe gidilmesine karar verdi. Teknik direktör Fatih Terim’in yönetime transferinin gerçekleşmesini istediği 3 oyuncunun ismini verdi ve bu isimlerin en az 2 tanesinin kadroya katılmasını talep etti.

Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın, Ankaragücü karşısında 2-1 yenilmesinin ardından maç boyunca kanat organizasyonda zorlanan Galatasaray’a mutlak takviye istediği öğrenildi. Sarı kırmızılı takımda Onyekuru hücum anlamında etkili olamayınca oyun sürekli sıkışmıştı. Onyekuru’nun yanı sıra Arda Turan'ın da sağ kanat koridorunda ofansif anlamında Galatasaray’a hiç katkı yapmaması teknik direktör Fatih Terim’i adeta çıldırttı. Galatasaray'da sezon sonu yapılması planlanan transfer politikasında hücum anlamında iki kanat için transfer hamlesi yapılacağı ortaya çıktı. Fatih Terim’in bu alanlarda transfer için 3 ismi düşündüğü ve yönetimden talep ettiği iddia edildi. İşte Galatasaray’ın yeni transfer adayları…

İLK TRANSFER ADAYI

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde görüşmeyi planladığı ilk futbolcunun, uzun yıllar boyunca Süper Lig'de görev alıp damgasını vuran Edin Visca olduğu öğrenildi. Visca, forma giydiği 414 maçta 117 gole imza atmıştı.

Fatih Karagümrük’te forma giyen ve gösterdiği performansla adeta sezona damga vuran Senagalli Alassane Ndao, teknik direktör Fatih Terim'in diğer transfer adaylarından biri olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda Ndao’yu transfer etmek için Fenerbahçe’nin de hamle yaptığı ortaya çıkmıştı. Her iki kanatta da görev alan 24 yaşındaki Ndao hızıyla ve teknik özelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

GALATASARAY’IN SON TRANSFER ADAYI

Kanat bölgesi için yeni bir transfer yapmak isteyen Galatasaray’ın, Milan'a yeni transfer edilmiş ve ara ara maça çıkan hücum bölgesinde iki kanatta da görev alan Norveçli Jens Hauge için sezon sonunda kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi.