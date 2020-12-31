Son Dakika! Galatasaray'ın Bir Yıldız İsmi Daha Yılbaşı Kutlamasında Yaralandı!

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında yaralandı. Elinde havai fişek patlayan yıldız futbolcu derhal hastaneye kaldırıldı. Elabdellaoui'nin görme kaybı yaşayabileceği söylendi.

Evinde yılbaşı kutlayan Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui'nin elinde havai fişeği patladı. Ünlü oyuncunun görme kaybı yaşayabileceği öğrenildi.

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui elinde havai fişek patlaması nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki yıldız futbolcuda görme kaybı olabileceği öğrenildi. Galatasaray kulübü konu ile ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı.