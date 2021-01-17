Son Dakika: Fenerbahçe’ye yeni transfer

Son dakika haberine göre Fenerbahçenin yeni transferleri gündeme bomba gibi düştü. Sezon başında 18 transfer haberi yapılmıştı. Atilla Szalai’yinin de İstanbul’a getirildiği öğrenildi. Devre arası transfer döneminin en hızlı takımı olarak dikkatleri yine üzerine topladı. Uzun süredir şampiyonluğu göremeyen Fenerbahçe’nin 4 ismi daha gündemine aldığı bilinmekte. Fenerbahçe’nin Mesut Özil’i açıklaması ise an meselesi. İşte Fenerbahçe’nin yeni transfer haberi hakkında detaylar…

Fenerbahçe Mesut Özil transferi ile oldukça dikkat çekmişti. Özil’den sonra da transferlerine devam eden takım 4 takviye daha yapıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gelişmeleri dahil olmak üzere tüm planlarını şampiyonluğu elde etmek için yaptığı bilinmekte. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda planlarını adım adım gerçekleştiren takım şampiyonluk ödülünü göğüslemek için çalışıyor. Mesut Özil transferi ile birlikte Fenerbahçe’nin transferi günlerce konuşulmuştu. Özil’i açıklmaya günler kala Atilla Szalai’de İstanbul’ geldi. Transfer haberlerine devam eden takımın yapmakta olduğu gelişmeler ile ilgili son bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Fenerbahçe son dönemde yaptığı transferler ile adından söz ettirirken farklı bir olayla daha gündemde yer tutmuştu. Adeta sarı-lacivertliler için milat niteliği taşıyan bu son gelişme sezon başında gerçekleşti. Emre Belözoğlu bu sezonun başında sportif direktörlüğe gelmiş ve oldukça ilgi çekmişti. Kanarya’da transfer gelişmelerinin yanı sıra Belözoğlu da önemli bir adımdı.

Sarı- lacivertliler yaz transfer döneminde 18 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Emre Belözoğlu Fenerbahçe ile ilgili olarak olmazsa olmazı için kalite demişti. Kış transfer döneminde tecrübeli oyuncuları kadroya dahil etmek için çalışmalar sürdürülürken gelecek yılın kadrosu için de bir taraftan yeni hazırlıklar yapılır durumda.

Yıldız futbolcu Mesut Özil’in transfer haberinden sonra Fenerbahçe, Atilla Szalai ve Bright Osayi-Samuel’in de transferlerini resmen bildirdi. Başarı hedefleri ile yollarına devam eden takımın stoper arayışı ise halen devam etmekte. Tecrübeli oyuncu Sokratis’in Arsenal ile sözleşmesini feshetmesini bekleyen sarı-lacivertliler yunan oyuncu ile de büyük oranda anlaşmış bulunuyor. Kadroya Sokratis’in katılması takımın ilk hedeflerinden biri. Arjantinli Diego Perotti ile ise uzun sürecek olan sakatlığı sebebi ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmesi ihtimal dahilinde iken takım, bu bölge için çok kaliteli bir isim istiyor. Bu bölge için alternatif isimler de bulunurken yine Arjantinli Papu Gomez de listede!