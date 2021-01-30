SON DAKİKA: Cenk Tosun Beşiktaş’ta! Transferi Resmi Olarak Duyuruldu!

Beşiktaş’ın sevilen eski oyuncularından 29 yaşındaki Cenk Tosun, Beşiktaş’a döndü. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak transferini resmi olarak duyurdu. Beşiktaş'ın, 2018 yılında Cenk Tosun’un Everton'a transfer olduğu zaman attığı, "Bu asla veda değil Tosun Paşa! Bir gün yeniden buluşacağız!" açıklamasını alıntıladı. Cenk Tosun’un attığı tweette "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" ifadesi yer aldı. Şampiyonluk kupasını kaldırdığı fotoğrafı paylaşımına ekleyen oyuncu, cümlelerinin sonuna da kartal emojisi koyarak taraftarlara müjdeli haberi verdi.

Beşiktaş, yeni transferler yaparak forvet mevkisini güçlendirmek istiyordu. Taraftarların uzun zamandır dönmesini beklediği Everton'da forma giyen milli yıldız Cenk Tosun’u kiralayarak hem taraftarları sevindirdi hem de forvet mevkisi için güçlü bir transfer yapmış oldu.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Cenk Tosun transferiyle ilgili son gelişmeleri izleyicilerle paylaştı. Taraftarlar tarafından merak edilen “Cenk Tosun İstanbul’a ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtını verdi. Saat 18.00’da İstanbul’a gelecek olan Cenk Tosun yarım sezon için 1 milyon 250 bin euro alacak. Bu ücretin 1 milyon euro'su Beşiktaş tarafından karşılanacak. Şampiyon olunması durumunda da 250 bin euronun prim olarak verileceği öğrenildi.

CENK TOSUN KİMDİR?

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonunun ilk yarısında yani toplamda 3,5 sezon Beşiktaş'ta olan Cenk Tosun, 142 resmi müsabakada 64 defa gol attı. 2018 yılının Ocak ayında 22,5 milyon avro bonservis ücreti karşılığında Everton’a transferi gerçekleşmişti.

Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşmada Everton ile Beşiktaş anlaşırsa Beşiktaş forması giymeye hazır olduğunu söyleyen Cenk Tosun, sezon sonuna kadar Beşiktaş’a katkı sağlamayı istediğini belitmişti. Everton’un transfere onay vermesi durumunda kendisi için hiçbir sorun olmayacağını dile getirmiş ve Beşiktaş’a dönmek için yeşil ışık yakmıştı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 01:49