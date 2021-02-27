Son Dakika Caner Erkin ve Erol Bulut yumruk yumruğa kavga etti! Caner Erkin kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe'de deprem! Fenerbahçe'de Caner Erkin depremi! Sarı Lacıvertli kulüpte oyuncu Caner Erkin ile teknik direktör Erol Bulut kavga etti! Erol Bulut ve Caner Erkin yumruk yumruğa kavga ettiği öğrenildi! Caner Erkin, Erol Bulut'a yumruk atarak yere serdiği öğrenildi!

Caner Erkin kadro dışı bırakıldı!

Fenerbahçe'de Erol Bulut ve Caner Erkin kavgası sonrası Caner Erkin kadro dışı bırakıldı! Sportif Direktör Emre Belözoğlu kulüp binasına gelmesiyle Caner Erkin'i sakinleştirdiği öğrenildi!

Caner Erkin'den Fenerbahçe paylaşımı!

Caner Erkin kavgadan ve kadro dışı bırakılmasının hemen ardından Fenerbahçe paylaşımı yaptı! Ancak CAner Erkin bu paylaşımı sonrası affedilmeyecek olsa da Erol Bulut'a kötü haber var!

Takım arkadaşlarından destek geldi!

Caner Erkin bu paylaşımı arkasından takım arkadaşlarından destek yağdı! Başta Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve Mesut Özil beğendi!

Erol Bulut kovuluyor!

Fenerbahçe'de Erol Bulut kovuluyor! Trabzonspor Fenerbahçe maçının hemen ardından kayıp durumunda Erol Bulut istifa edecek! Erol Bulut gitmesi ardından Caner erkin affedilecek! Ancak Erol Bulut kazanırsa Caner Erkin kadroya bir daha giremeyecek!

Erol Bulut Caner Erkin olayı nereden başladı!

Son maç Göztepe maçında oyundan çıkarken Erol Bulut'a küfür eden Caner Erkin bugün tesiste bulunduğu hocası tarafından kadro dışı kalmasıyla beraber ikilinin yumruk yumruğa kavga ettiği öğrenildi! Caner erkin daha önce Galatasaray ve Beşiktaş formalarıyla takım arkadaşlarıyla yumruk yumruğa kavga etmişti!