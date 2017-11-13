Son dakika .. Arda Turan Galatasaray'a gelecek mi ?

30 yaşındaki milli futbolcunun bu sezon başından beri süre alamaması gerek sakatlık gerek ise performansının düşük olması teknik heyetin de canını sıkıyor.

Galatasaray Yönetimi'nin geçtiğimiz günlerde Arda Turan transferi için Barcelona yetkilileriyle görüştüğü hatta ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve Arda Turan'ın 1,5 yıllık kiralanacağı iddaa edilmişti.Bugünde gelen bilgilere göre Arda Turan'ın manajeri Ahmet Bulut , Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmeyeceğini , sözleşmesinde serbest kalma bedelinin 40 milyon Euro olduğunu ve Arda'nın devre arasında Türkiye'ye dönme ihtimalinin olmadığını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor Arda Turan ile ilgili olarak ; "Arda, Türk futbol tarihindeki en iyi oyunculardan, karakteri de iyi duydum. Gelmesini isterim, beğendiğim oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.