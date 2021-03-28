Son Dakika! A Milli Takım'da Koronavirüs Alarmı

İlk iki maçından da galibiyet ile çıkan, Ay Yıldızlı takım bütün sevenlerini gururlandırdı. Bu hafta üçüncü maçına çıkacak olan A Milli Takım için maalesef bazı endişe verici bilgiler mevcut. Takımda bulunan bazı futbolcularda koronavirüs belirtileri olduğu öğrenilirken, futbolcuların sağlık durumunun şu anlık iyi olduğu bilinmekte

Milli Takım'da 3 futbolcuda koronavirüs belirtileri görüldü. Futbolcuların durumu yarın yapılacak olan sağlık kontrollerinden sonra bu durum netlik kazanacak.

2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'ne harika bir başlangıç yapan A Milli Takım başarıları ile gündeme bomba gibi düştü. Ay yıldızlı takım geçtiğimiz haftalarda ilk maçta karşılaştığı isim Hollanda olurken, Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Milli takım ikinci maçında ise Norveç ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlı takım, Norveç'i 3-0'lık bir mağlubiyet ile yendi. Rakiplerine zorlu mücadeler yaşatan Ay-yıldızlılar, yazın oynanacak olan Avrupa Şampiyonası için, heyecanlandırmaya başladı.

Salı günü ise Letonya'yla karşılaşacak olan A Milli Takım'da yaşanılan gelişme panik havası yarattı.

Milli Takım'da oynayan 3 futbolcu da koronavirüs belirtileri gösterdi, futbolcularda koronavirüse benzer bazı bulgular görüldü. Bu durum endişe yarattı. Futbolcuların son durumları ise yarın yapılacak olan kontrolleri sonrasında netlik kazanacak. Hangi futbolcularda bu semptomların görüldüğüne dair net bir bilgi mevcut değil. Yarın sağlık kontrollerinden geçirilen futbolculardan sonra bu bilgiler tam olarak netleşecek.

A Milli Takım Aday Kadrosu;

Kaleci: Altay Bayındır, Gökhan Akkan, Uğur Çakır, Mert Günok

Savunma: Nazım Sangare, Mert Müldür, Caner Erkin, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş

Orta saha: Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Deniz Türüt, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı

Hücum: Enes