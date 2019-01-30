S.Oliver Würzburg-Pınar Karşıyaka: 104-91

Ergin KARATAŞ / WURZBURG, ()

SALON: S.Oliver Arena

HAKEMLER: Ivan Milicevic (Bosna Hersek) (xx), Ville Selkee (Finlandiya) (xx), Kristaps Konstantinovs (Letonya) (xx)

S.OLIVER WURZBURG: Cooks (xx) 8, Bowlin (xx) 8, Obiesie (xxx) 15, Richter (xx) 9, Wells (x) 4, Hulls (xxx) 18, Koch (xxx) 18, Loesing (xx) 7, Olaseni (xxx) 14, Hadenfeldt (x) 3

PINAR KARŞIYAKA: Berk (xxx) 14, Henry (xxx) 16, Birkan (xx) 9, Evans (xxx) 15, Marei (xx) 9, Egemen (xx) 7, Berke (xx) 7,Walker (x) 8, İlkan (xx) 6

1'İNCİ PERİYOT: 27-29

DEVRE: 56-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-62

5 FAUL ALAN: Loesing (35.11) (S.Oliver Würzburg)

FIBA Europe Cup 2'nci Tur I Grubu'nda temsilcimiz Pınar Karşıyaka, Almanya deplasmanında lider S.Oliver Würzburg'a 104-91 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Zorlu deplasmanda 8 sayı farkla öne geçtiği ilk periyodu 27-29 önde tamamlamasına rağmen devreyi 56-44, üçüncü periyodu 81-62 geride bitiren İzmir ekibine Henry'nin 16, Evans'ın 15, Berk'in 14 sayısı galibiyet için yetmedi. Grupta son 16 takım arasına adını yazdırmayı daha önce garantileyen Würzburg, 5'te 5 yaparken, 5 maçta 3 galibiyet alan Karşıyaka, son hafta karşılaşacağı Z Mobile Priştine'nin iddiasız Szolnoki Olaj'a deplasmanda 89-76 yenilip tek galibiyette kalmasıyla tur vizesini erken aldı. 2'nci turda grup maçlarını 6 Şubat'ta Priştine deplasmanında tamamlayacak İzmir ekibi, son 16 turunda Europe Cup'tan çıkacak diğer 7 takım ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 ekipten biriyle eşleşecek.

S.Oliver Arena'da oynanan maçta 200'e yakın yeşil-kırmızılı taraftar Karşıyaka'yı yalnız bırakmadı. İzmir'den maç için gelen taraftarlar ve Almanya'nın çeşitli şehirlerinden Würzburg'a akın eden gurbetçiler, salon girişinde meşaleler eşliğinde karşıladıkları Kaf-Kaf'a mücadele boyunca büyük destek verdi. Başkan Turgay Büyükkarcı da Almanya'da takımın yanında yer alırken mücadele öncesi salonda barkovizyonda Karşıyaka ve İzmir, Alman taraftarlara tanıtıldı. Yeşil-kırmızılılarda ay sonunda kadrodan elenmesi beklenen Chatman ve sakatlığı bulunan Erdi, maça getirilmedi. Karşıyaka parkeye 4 yabancıyla çıktı. Sakatlığı geçen Tayfun ise kadroda yer almasına rağmen süre bulamadı.

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