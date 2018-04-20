Soldado'dan olaylarla ilgili açıklama

"İkinci yarının başından itibaren maça devam etmemek için her şeyi yaptılar!"

İSTANBUL,()

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, dün oynanan derbi maçta çıkan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe formasıyla fotoğrafını paylaşan Soldado, "Dün yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Biz başka statlarda bundan daha kötü durumlar yaşadık. Ama hiçbir zaman Türk Futbolu'nun imajını bu hale getirecek bir şekilde sahayı terk etmedik. İkinci yarının başından itibaren maça devam etmemek için her şeyi yaptılar!" ifadelerini kullandı.