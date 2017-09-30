Sofiane Feghouli Bursa'dan sonra Karabük'ü de avladı !

Sezon başında büyük uğraşlar sonucu İngiltere’nin West Ham United Kulübü’nden alınan ve kısa sürede Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran Sofiane Feghouli Bursaspor maçından sonra Türk Telekom Arena'daki Kardemir Karabükspor maçında da golünü attı. Sofiane Feghouli'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.Golün haricinde etkili futboluylada göz dolduran Feghouli ne kadar doğru bir transfer olduğunu bir kere daha gösterdi.

Sofiane Feghouli'nin istatistiği göz dolduruyor.Geçtiğimiz hafta Bursaspor maçında ilk şutu gole çeviren Sofiane Feghouli'nin K.Karabükspor maçında attığı ik şut gol oldu.Böylelikle Sofiane Feghouli çıktığı iki maçta da gol atmayı bildi.